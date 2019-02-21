الان تتابع الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة يتوجه الأحد إلى سويسرا لإجراء فحوصات طبية دورية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قالت الرئاسة الجزائرية مساء اليوم الخميس إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيتوجه يوم الأحد المقبل إلى جنيف في سويسرا لإجراء فحوصات طبية دورية.
وأوضحت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم، أن اقامة الرئيس بوتفليقة في جنيف ستكون ” قصيرة”.
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