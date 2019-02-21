شاهد العنصرية التركية: إزالة لافتات مكتوبة باللغة العربية

في اجراء وصفه معلقون بأنه يعكس العنصرية التركية ضد العرب قام رجال الشرطة في بلدة كيزيلتيبي بمحافظة ماردين التركية بإزالة اللافتات والملصقات والإشارات المكتوبة باللغة العربية.

وحسب تقارير صحفية، فقد أزال رجال الشرطة في البلدة لافتات وملصقات ونقوش وإشارات باللغة العربية من المتاجر التي افتتحها اللاجئون السوريون، وفقا لموقع "يورت" التركي.

ومن المتوقع اتخاذ هذا الإجراء في المحافظة بأكملها. وفي المستقبل سيحظر أيضا وضع لافتات وإشارات باللغة العربية على منافذ البيع بالتجزئة المفتوحة حديثا، حسب المصدر.

ويشير خبراء إلى أن ممارسة التمييز والعنصرية ضد العرب واللغة العربية له جذور تاريخية، وقد ساهم الكماليون بزرع هذا الأمر وزيادته في نفوس الشعب التركي، وقد عمل الكماليون وبنوا هيبتهم وفوقيتهم بناء على عدة عناصر، منها عداوة العرب.

ويقول اكاتب التركي أتيلا يايلا "نحن وبرغم مضي سنوات طويلة، إلا أننا نرى في المجتمع التركي من ينظر إلى العرب بازدراء".

ويقول تقرير في العام 2017، إن تويتر التركي يطفح عنصرية ضد اللاجئين السوريين، حيث تصدر في العام نفسه، تصدّر هاشتاغ باللغة التركية بعنوان #SuriyelilerEvineDönsün والذي يعني باللغة العربية “يا سوريون عودوا إلى بلادكم” قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا على تويتر في تركيا. ويدعو الهاشتاغ إلى طرد اللاجئين السوريين من الأراضي التركية، وترحيلهم إلى “بيوتهم”، وفقاً لصحيفة العرب اللندنية.

وقال معارضو الهاشتاغ إن سبب انتشاره يعود إلى قيام شاب سوري بتصوير فتيات تركيات في البحر، الأمر الذي أثار غضب المصطافين الأتراك وحدا بهم إلى تدشين الهاشتاغ.

وكانت وسائل إعلام تركية نشرت فيديو يوضح فرار شابَين سوريَّين، ولجوءهما إلى دورية الشرطة؛ هربا من الغاضبين الذين قاموا يطاردونهما.

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وكان الشابان يلتقطان صورا للفتيات الموجودات على أحد شواطئ مدينة سامسون (شمال تركيا)، قبل أن ينتبه المصطافون من الأتراك لهذا التصرف ويتجمعوا حولهما ويكسروا أجهزتهما ويبرحوهما ضربا.

وكثرت في الآونة الأخيرة الصور والتسجيلات التي تنشرها وسائل الإعلام التركية -بمختلف توجهاتها وانتماءاتها- حول “التصرفات السلبية للسوريين” ضمن إطار تعميمي يضع السوريين جميعا في خانة الاتهام.

وتقول تقارير محلية وعالمية إن السلطات التركية فشلت في تمكين اللاجئين على أراضيها من خلال دمجهم في المجتمع المحلي، مكتفية بتقديم الخدمات الأساسية لهم دون تسهيل انخراطهم في الحياة العامة مع المواطنين.