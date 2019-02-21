شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل اليمني: إعادة افتتاح مطار «الريان» في مارس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

أكد وزير النقل اليمني صالح الجبواني، أن حكومة بلاده بصدد إعادة فتح مطار الريان في المكلا بحضرموت شرق البلاد، منتصف مارس القادم.

وأشار الجبواني وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن الافتتاح يأتي بعد تأهيله بشكل كامل، وبذلك سيسهم في حل مشكلة النقل الجوي.

وأضاف: تسعى الوزارة كذلك، إلى تطوير ميناء المكلا لاستيعاب حركة السفن من الميناء وإليه، والبحث عن ممولين للمشاريع التطويرية في ميناء بروم والضبة، مؤكدًا أن قطاع النقل سيشهد نقلة نوعية خلال المرحلة القادمة من خلال تنفيذ مشاريع تطويرية ستُدشّن في مطارات عدد من المحافظات وموانئها.