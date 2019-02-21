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وزير يمني يطالب واشنطن بتصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية

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جدة - خالد شويل - «واس» (عدن)

طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الولايات المتحدة الأمريكية، بتصنيف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والتعامل معها كجماعة إرهابية.

ولفت النظر خلال لقائه السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، أن الميليشيا الحوثية ارتكبت كل الجرائم بحق المواطنين اليمنيين، ووصلت جرائمها إلى مصاف الإبادة الجماعية بحق المدنيين العزل والأبرياء.

وأشار، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن ميليشيا الحوثي تعمل منذ انقلابها على السلطة الشرعية على تعبئة جيل بكامله في مناطق سيطرتها بالأفكار الإرهابية والعدوانية، وهذا بمثابة قنبلة موقوتة لن تنفجر في وجه اليمنيين وحدهم، بل في وجه العالم بأكمله.

وأوضح أن أخطر ما تقوم به الميليشيا الحوثية الإيرانية في الوقت الراهن، هو سعيها لتنشئة جيل مشبع بثقافة الحقد والكراهية والقتل والتطرف والإرهاب، فهي لا تكتفي باغتيال الحاضر بل تسعى إلى وأد المستقبل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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