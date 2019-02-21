شكرا لقرائتكم بوتفليقة يغادر إلى جنيف الأحد لإجراء فحوصات طبية دورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الرئاسة الجزائرية مساء الخميس، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيتوجه الأحد القادم إلى جنيف في زيارة قصيرة يجري خلالها فحوصات طبية روتينية.

وكان بوتفليقة قد تقدم بترشيحه لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المزمع إجراؤها في 18 إبريل/نيسان المقبل.

وأثار ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة موجة انتقادات واحتجاجات متفرقة، بينما تحاول قوى المعارضة التوافق على مرشح موحد ضد بوتفليقة.

وتترقب الجزائر غداً الجمعة مظاهرات شعبية تعارض ترشح بوتفليقة، وسط مخاوف من وقوع أعمال عنف ومصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وخشية من دخول البلاد في فوضى، قبل أقل من شهرين على موعد الانتخابات الرئاسية.

وتتواصل عمليات الحشد الجماهيري لمظاهرات الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي من جانب المعارضين لتولي بوتفليقة رئاسة الجزائر لولاية خامسة، فيما أعلنت أحزاب معارضة تأييدها لهذه الحركات الشعبية، وحذّرت السلطة من مواجهة المواطنين ومنعهم من ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتعبير عن رفضهم لاستمرارية الوضع الحالي.

هذه النداءات التي تدعو الجزائريين إلى النزول للشوارع في كل المدن والجهات، بعد صلاة الجمعة، تطالب بمنع العهدة الخامسة والتغيير السياسي، أصبحت من أكثر المواضيع التي حازت على اهتمام وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، رغم الغموض الذي يحيط بمصدرها، إذ لم تتبنّ أي جهة هذه المظاهرات.

ولكن هذه النداءات، رافقتها مخاوف من أن تفضي هذه المسيرات الشعبية إلى فوضى بالبلاد يصعب الخروج منها، رغم حملات التوعية للمحافظة على سلمية التحركات وعدم الانجرار وراء أعمال العنف.

ووسط هذه الاستعدادات للتظاهر ضد العهدة الخامسة، دعت أحزاب السلطة أنصارها إلى التجند خلف مرشحها عبد العزيز بوتفليقة، وطلبت منهم تكثيف تواجدهم على منصات التواصل الاجتماعي للرد على الدعوات الرافضة لترشحه.