مصادر أمنية للـ OTV: الجيش مستمر في عملياته لملاحقة كل المخليّن بالأمن

اعتبرت مصادر امنية للـ OTV أن عملية توقيف مصنع وموزع المخدرات فياض سالم زعيتر نوعية بكونه من الرؤوس الكبرى في تصنيع المخدرات اضافة الى أن الاخير مطلوب بموجب مذكرات توقيف عدة بجرائم خطف وسرقة و​اطلاق نار​ وتهديد عدا عن ضلوعه في مجال المخدرات.

وأكدت المصادر أن ​الجيش​ مستمر في عملياته لملاحقة كل المخليّن ب​الأمن​ و يضع في سلّم أولوايته مكافحة ​تجارة المخدرات​.