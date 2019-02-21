النشرة: انتخاب رئيس جديد لإتحاد بلديات شرق زحلة

افاد مراسل "​النشرة​" في زحلة بأنه "جرى اليوم في مبنى محافظة ​البقاع​ ​انتخابات​ رئاسة اتحاد بلديات ​شرق زحلة​، وذلك بدعوة من محافظ البقاع القاضي ​كمال ابو جوده​ وتحت اشراف رئيسة القسم في المحافظة عايده مراد وبنتيجة الاقتراع السري فاز عضو ​بلدية رياق​ - ​حوش حالا​ ابراهيم ناصر برئاسة الاتحاد بإجماع الحضور". وهنأ ابو جوده رؤساء البلديات بالولاية ​الجديدة​ للاتحاد، مبديا تعاونه "في كافة الملفات والمواضيع والقضايا التي تهم المواطنين ضمن الانظمة والقوانين المرعية الاجراء". بدوره شكر ناصر "الثقة التي اولاه اياها رؤساء البلديات مجتمعين"، واعدا "بإنجاز الاعمال الانمائية للمنطقة وذلك ضمن امكانيات الاتحاد والتزاما منه بالعمل الانمائي في خدمة المواطنين".

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