سأل رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "هل أفضل طريقة للبدء بالإصلاح المالي والاقتصادي وتخفيف ​الدين العام​، تكون بإقرار كلّ بنود السفر و​القروض​ الجديدة في أوّل جلسة ل​مجلس الوزراء​؟".

كانت هذه تفاصيل خبر الجميل: هل أفضل طريقة للبدء بالإصلاح المالي تكون بإقرار بنود السفر والقروض بأول جلسة للحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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