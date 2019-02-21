الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة سيغادر إلى جنيف لإجراء فحوص طبية دورية

أعلنت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن "الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيتوجه يوم الأحد المقبل إلى جنيف في سويسرا في إقامة قصيرة لإجراء فحوصاته الطبية الدورية".
يذكر أن بوتفليقة ترشح لعهد رئاسية خامسة من أجل خوض الإنتخابات الرئاسية التي ستجري في البلاد خلال شهر نيسان القادم، مدعوماً من أحزاب الإئتلاف الحاكم للإستمرار برئاسة البلاد منذ عام 1999.
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