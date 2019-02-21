متحدث باسم الحكومة المغربية: زيارة نتانياهو إلى المغرب شائعات

أكد المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، خلال مؤتمر صحفي، أن الأنباء عن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والاجتماع السري بين نتانياهو ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة هي شائعات.
وكانت القناة الـ 13 الإسرائيلية قد ذكرت أن نتانياهو اجتمع سرا مع بوريطة في أيلول الماضي، في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من المرتقب أن يجري نتانياهو زيارة إلى الرباط في آذار أو نيسان المقبلين قبيل الإنتخابات التشريعية الإسرائيلية.
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