ألمانيا: إدانة مصري بقتل طفلته بعد شكه في خيانة الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 - وكالات

قضت محكمة ألمانية بسجن شاب مصري مدى الحياة بعد إدانته بقتل طفلته البالغة من العمر سبع سنوات، على إثر خلافات بينه وبين زوجته الألمانية.

وذكر مواقع ديلي ميل البريطاني، الخميس، أن محكمة بمدينة دوسلدورف الألمانية أدانت الشاب أحمد فؤاد مسعود، 33 عامًا، بقتل طفلته سارة خنقًا في يوليو من العام الماضي.

أرجعت المحكمة دافع الجريمة إلى أنه أراد الانتقام من زوجته التي شك في خيانتها له، وأضاف نص الحكم أن حجم الجريمة التي ارتكبها تمنع إطلاق سراحه بعد قضاء مدة 15 عامًا.

كان الشاب المصري المولود في الأقصر نفى اتهامه بقتل طفلته، وزعم أن الأمر كان حادثًا.

بدأت القضية حينما اتصلت زوجته بالشرطة بعد تلقيها مكالمة فيديو من "فؤاد" وهو يوجه مسدسا نحو طفلتهم الباكية، وحينما وصلت الشرطة إلى محل إقامة الشاب، وجدوا الطفلة مقتولة.

الشاب من مواليد قرية" البعيرات" بمدينة الأقصر، وتعرف على زوجته الألمانية خلال زيارة لها إلى المدينة الأثرية.

تكبره الزوجة كاترينا بحوالي 12 عامًا، وبعد الزواج سافر الزوجان للإقامة والعمل في ألمانيا.

عمل أحمد في عدة وظائف بمدينة دوسلدورف، بينها عامل بمصنع للسيارات، وبالبلدية، قبل الانتقال إلى شركة لتدوير القمامة والمخلفات.