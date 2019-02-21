وزير الخارجية الروسي يطلع مستشارة الأسد على نتائج قمة الدول الضامنة في سوتشي

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو (أ ش أ)

أطلع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بثينة شعبان، على نتائج القمة الأخيرة للدول الضامنة لعملية (أستانا) في مدينة سوتشي الروسية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، أن لافروف بحث مع بثينة شعبان تطور الوضع في سوريا والجهود المبذولة لتعزيز التسوية السورية من أجل ضمان السيادة والاستقلال والوحدة والسلامة الإقليمية لسوريا.

وأضاف البيان، أن وزير الخارجية الروسي أطلع بثينة شعبان على نتائج القمة الرابعة للدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا) لعملية أستانا، التي عُقدت في (سوتشي) في 14 فبراير الجاري.

يُذكر أن بثينة شعبان تزور موسكو - حاليا - للمشاركة في منتدى (فالداي) الروسي لبحث القضايا الدولية.