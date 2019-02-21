متهمة بالإساءة لـ"نساء بني سويف".. إحالة صيدلانية إلى التحقيق في مركز "ببا"

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف – حمدي سليمان

أكد الدكتور ياسر شلبي أمين نقابة الصيادلة في بني سويف، أن الصيدلانية المتهمة بالإساءة إلى النساء في مركز "ببا" جرى نقلها إلى مديرية الصحة، وإخضاعها للتحقيق.

وتابع "شلبي" أن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة في بني سويف، أمر اليوم الخميس، بإحالة الصيدلانية العاملة في وحدة صحية بمركز "ببا" جنوب المحافظة إلى التحقيق العاجل، ونقلها إلى مديرية الصحة لحين انتهاء التحقيقات، إثر اتهامها بـ"سب وقذف" النساء في مكرز "ببا" من خلال منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقدم أمين نقابة الصيادلة في بني سويف، الاعتذار لجميع أهالي المحافظة بصفة عامة، والنساء في مركوز "ببا" بصفة خاصة، مؤكدًا أن النقابة لنن تتوانى عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الصيدلانية في حال إدانتها في التحقيقات الجارية.