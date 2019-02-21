الجيش الليبي يبسط سيطرته على حقل الفيل جنوب غربي البلاد

أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، السيطرة بشكل سلمي على حقل الفيل جنوب غربي البلاد.

وقالت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، إن القوات المسلحة تمكنت من بسط سيطرتها سلمياً على حقل الفيل، بحسب موقع محلي، مؤكداً أنها تقوم بتأمينه تمهيداً لتسليمه إلى حرس المنشآت النفطية.

كان اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الليبي، قد أعلن أمس الأربعاء، عن دحر الجماعات الإرهابية في مدينة مرزق.

يشار إلى أن الجيش الليبي قد بسط، في السادس من الشهر الجاري أيضاً، السيطرة على حقل الشرارة جنوب غربي البلاد.

يأتي ذلك في إطار عملية عسكرية أعلن عنها المشير حفتر في منتصف الشهر الماضي لتطهير الجنوب الليبي من التنظيمات الإرهابية.