غدا.. الحزب الديمقراطي يطرح مشروع قرار للطعن على قرار ترامب بإعلان حالة الطوارىء

الكونجرس الأمريكي

وكالات:

يطرح الاعضاء الديمقراطيون فى الكونجرس غدا الجمعة مشروع قرار للطعن على قرار الرئيس الامريكى دونالد ترامب الصادر مؤخرا باعلان حالة الطوارىء الوطنية بغرض توفير التمويل اللازم لاقامة جدار على الحدود الامريكية مع المكسيك.

وذكر راديو " صوت أمريكا " فى نشرته الليلة باللغة الانجليزية ان مشروع القرار- الذى يصدر تحت رعاية يواقيم كاسترو عضو مجلس النواب عن ولاية تكساس – يمكن ان يطرح للتصويت على مجلس النواب بكامل اعضائه فى منتصف شهر مارس القادم.



واضاف "صوت أمريكا" ان نانسى بيلوسى رئيسة

مجلس النواب وجهت رسالة امس " الاربعاء" شجعت فيها اعضاء المجلس من الحزبين الجمهورى والديمقراطي على التصويت على مشروع القرار والذى من المنتظر فى رايها ان يتحرك بشكل سريع.



واشار "صوت أمريكا " الى ان مشروع القرار يحظى بفرصة قوية فى الحصول على موافقة مجلس النواب الذى يسيطر عليه الديمقراطيون ، فيما يستلزم الامر وقوف مجلس الشيوخ - الذى يسيطر عليه الحزب الجمهورى لترامب - ضد

الرئيس الامريكى من اجل تمريره ، غير ان المحللين يرون ان من المؤكد ان يستخدم ترامب - فى النهاية - حق النقض / الفيتو / فى حالة فوز مشروع القرار بموافقة الديمقراطيين والجمهوريين بالكونجرس.



وكان ترامب قد لجأ فى الاسبوع الماضى الى اعلان حالة الطوارىء الوطنية من اجل الحصول على التمويل اللازمة لاقامة الجدار الفاصل على الحدود الامريكية مع المكسيك لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين للولايات المتحدة حيث يطالب ترامب بالحصول على 7ر5 مليار دولار لتمويل المشروع فيما يصر الكونجرس على منحه 4ر1 مليار دولار فقط ، وهو الخلاف الذى ادى مؤخرا الى تطبيق اطول اغلاق حكومى فى تاريخ الولايات المتحدة.