بدء عملية سحب 1000 جندي بوروندي من الصومال

أوردت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم الخميس أن عملية سحب نحو 1000 جندي بوروندي من قوة الاتحاد الإفريقي العاملة في الصومال "أميصوم" بدأت بالفعل.
ونقلت الشبكة عن مسؤول عسكري من بوروندي القول إن نحو 200 جندي أقلعت طائرتهم من الصومال إلى عاصمة بوروندي بوجمبورا مساء اليوم.
ومن المتوقع أن يغادر جنود آخرون خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأعلنت (أمصيوم) - بحسب الشبكة الأمريكية - اعتزامها سحب قواتها في الصومال والبالغ عددها 21 ألفًا و500 جندي بنهاية عام 2020.
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