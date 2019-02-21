كوريا الشمالية ترفض عرض الجنوب لعقد احتفال مشترك بالذكرى المئوية لحركة "الأول من مارس"

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رفضت كوريا الشمالية اليوم الخميس عرض كوريا الجنوبية بعقد احتفال مشترك لإحياء الذكرى المئوية المقبلة لحركة استقلال الأول من مارس ضد "الحكم الياباني"، حسبما ذكرت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية.
وقالت الوزارة الجنوبية - حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - "بذلنا أقصى جهودنا في المشاورات لعقد الحدث، ولكن الشمال أبلغنا رسميا اليوم أنه سيكون من الصعب الاحتفال بشكلمشترك بحركة الاستقلال في الأول من مارس".
وأوضحت أن كوريا الشمالية أرجعت سبب الرفض إلى أن الظروف في الوقت الحالي لا تسمح لها بترتيب مثل هذا الحدث مع كوريا الجنوبية بيد أنها لم تتطرق لذكر تفاصيل أكثر.
واقترحت كوريا الجنوبية - في وقت سابق - على الشمال الاحتفال بالذكرى
وتشير التكهنات ذات الصلة بأن الحكومة الشمالية قد لا تمتلك ما يكفي من الوقت والمجال لترتيب مثل هذا الحدث، نظرا لانشغالها بالتحضير للقمة التي ستعقد الأسبوع المقبل بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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