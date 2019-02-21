رئيس فنزويلا يعلن إغلاق حدود بلاده مع البرازيل

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

وكالات:

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، اليوم الخميس ، على إغلاق حدود بلاده مع البرازيل.

وقال الرئيس الفنزويلي - في خطاب نقلته قناة روسيا اليوم - إن تنفيذ إغلاق الحدود سوف يبدأ اعتبارا من منتصف الليل ، مع احتمال تطبيق

بعض الإجراءات الأخرى على الحدود بين فنزويلا وكولومبيا.وأضاف أنه أصدر أوامر إلى قوات الجيش بتطبيق حظر على السفر جوا وبحرا وحتى صدور إشعار آخر.وكانت حكومة البرازيل قد أعلنت أمس الأربعاء اعتزامهاإيصال مساعدات إنسانية إلى حدودها مع فنزويلا في غضون أيام؛ تلبية لطلب زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو، على أن يتم إرسالها إلى المدن الكبرى الواقعة بالقرب من الحدود مع فنزويلا، فيما يرفض الجيش الفنزويلي دخول هذه المساعدات.كما منح جوايدو مهلة لدخول المساعدات إلى فنزويلا تنتهي في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.