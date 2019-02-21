رئيس مولدوفا: نحتاج إلى علاقات جيدة مع روسيا والاتحاد الأوروبي

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رئيس مولدوفا إيجور دودونوكالات:
أكد رئيس مولدوفا إيجور دودون على أن بلاده في حاجة إلى علاقات جيدة مع روسيا والاتحاد الأوروبي.
وأضاف دودون - في تصريح نقلته شبكة (إيه.بي.سي.)الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس - أن بلاده تعتمد على روسيا في مجالات الطاقة والصادرات، موضحا أن
وتدهورت علاقات روسيا ومولدوفا بعد توقيع الأخيرة على اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2014.
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