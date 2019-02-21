رئيس مولدوفا: نحتاج إلى علاقات جيدة مع روسيا والاتحاد الأوروبي

رئيس مولدوفا إيجور دودون

وكالات:

أكد رئيس مولدوفا إيجور دودون على أن بلاده في حاجة إلى علاقات جيدة مع روسيا والاتحاد الأوروبي.

وأضاف دودون - في تصريح نقلته شبكة (إيه.بي.سي.)

الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس - أن بلاده تعتمد على روسيا في مجالات الطاقة والصادرات، موضحا أنبلاده في حاجة إلى جود روابط مع الاتحاد الأوروبي الذي يمثل سوقًا لـ 70% من صادرات مولدوفا.وتدهورت علاقات روسيا ومولدوفا بعد توقيع الأخيرة على اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2014.