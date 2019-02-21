واشنطن: لا نناقش مع بيونج يانج سحب القوات من شبه الجزيرة الكورية

وكالات:

أكد مسئولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أن الولايات المتحدة لا تناقش مع كوريا الشمالية إمكانية سحب القوات من شبه

الجزيرة الكورية وإنها غير متأكدة إن كانت بيونج يانج قررت نزع السلاح النووي بالكامل.

وأكد المسؤولون الأمريكيون قبيل اجتماع قمة الأسبوع المقبل بين الرئيس ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، أن الجانبين سيعملان على التوصل إلى فهم مشترك لما يعنيه نزع الأسلحة النووية.