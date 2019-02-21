كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن: العشرات يهتفون ضد إسرائيل والوطن البديل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هتف العشرات من الأردنيين الذين تجمعوا مساء اليوم الخميس، بالقرب من الدوار الرابع في العاصمة عمان ضد إسرائيل والوطن البديل.

وندد المتظاهرون وسط تواجد أمني كثيف بمؤتمر وارسو، ورفعوا شعارات بأن توصيات المؤتمر لن تمر على الأردن، مؤكدين بأن الأردن وطن وليس "دكان"، ورسم المتظاهرون، الذين اعتادوا على تنظيم تظاهرة كل يوم خميس على الدوار ارابع، علم إسرائيل على أرض الشارع ليدوسه المشاركون.

وكما طالب المتظاهرون السلطات الأردنية بإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب احتجاجاً على الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، وخاصة باب الرحمة.