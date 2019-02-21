كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تستأنف مفاوضاتها التجارية مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استؤنفت المفاوضات التجارية على مستوى عال بين الأمريكيين والصينيين، اليوم الخميس، في واشنطن لمحاولة التوصل إلى اتفاق بعد أشهر من التوتر وتبادل التهديدات.

والتقى الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي في مبنى "آيزنهاور إيكزيكيوتيف بيلدينغ" الضخم المجاور للبيت الأبيض.

ولم يدلِ أي من المسؤولين بتعليقات رداً على أسئلة الصحفيين.