إزالة اللافتات العربية في مدينة ماردين التركية

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أزال رجال الشرطة في البلدة لافتات وملصقات ونقوش وإشارات باللغة العربية من المتاجر التي افتتحها اللاجئون السوريون، وفقا لموقع "يورت" التركي.

ومن المتوقع اتخاذ هذا الإجراء في المحافظة بأكملها. وفي المستقبل سيحظر أيضا وضع لافتات وإشارات باللغة العربية على منافذ البيع بالتجزئة المفتوحة حديثا.