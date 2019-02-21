كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تحمي الإرهاب وتنقل "الجولاني" للعلاج على أراضيها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد حماية تركيا للإرهاب، وتقديم الدعم له.



حيث أوضح الفيديو، أن تركيا أمدت الميليشيات الإرهابية بالسلاح والعتاد، وفتحت أبوابها للعناصر القادمة من مختلف أنحاء العالم، كما دمت يد العون لقائد الميليشيات بعد إصابته في سوريا.



ونقلت منصة "مداد نيوز" عن وكالة "سبوتنيك الروسية"، أن تركيا استقبلت أبو محمد الجولاني زعيم تنظيم جبهة النصرة إثر إصابته بتفجير في إدلب، ونقل لمستشفى حكومي في ولاية هاتاي التركية ليتلقى العناية الطبية ويتم إرساله مرة أخرى إلى سوريا.

