في غياب أبناءها.. العثور على جثة عجوز فارقت الحياة وحيدة داخل منزلها

عثرت السلطات الأمنية ببني ملال، صباح اليوم الخميس، على امرأة في التمنينيات من العمر، ميتة في بهو منزلها الواقع في منطقة “الحي الصناعي” .

وأفادت مصادر “اليوم 24” ان غياب المرأة عن الأنظار لأكثر من يومين، دفع جيرانها لربط الاتصال بالشرطة قصد معرفة أسباب الغياب، الأمر الذي استجابت له الشركة.

وأضافت مصادر الموقع، أن المرأة تعيش وحدها منذ مدة في المنزل الذي تقطن به، وأن لها أبناء لا يعيشون معها ما جعل خبر الوفاة لا يعلمه به أحد، في حين أكد نفس المصدر أنه من المحتمل أن تكون أسباب الوفاة عادية، نظرا لكبر سن المرأة.

وقد تم نقل جثمان الهالكة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي، قصد إخضاعه لتشريح طبي بالموازاة فتح تحقيق لكشف ملابسات الوفاة.