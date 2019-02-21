جريمة اختطاف وقتل وطلب فدية في فاس.. ارتفاع المتهمين إلى 10 أشخاص بينهم 3 فتيات

ارتفع عدد المتورطون في جريمة استدراج شاب في مدينة فاس عبر موقع متخصص في بيع السيارات، قبل احتجازه، وطلب فدية 20 مليون، ثم قتله خنقا باستخدام حزام جلدي داخل شقة إلى 10 أشخاص.

وأفاد مصدر “اليوم 24” أنه تم وضع 5 أشخاص في السجن، بينهم، المتهم الرئيسي، وصاحب الشقة وحارس العمارة، فيما تم متابعة 5 آخرين في حالة سراح بعد أداء كفالة مالية.

وأوضح مصدر الموقع، أن من بين المشتبه فيهم 3 فتيات، فيما تحديد تاريخ جلسة الاستنطاق التفصيلي بتاريخ 6 مارس المقبل، بعد توجيه تهم “القتل العمد والاختطاف والاحتجاز، وطلب فدية والسرقة الموصوفة وإعداد محل دعارة” للمعتقلين.

وأفاد بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه قد جرى توقيف المشتبه فيهم بمدينة القصر الصغير، في إطار البحث المنجز في شكاية بالاختطاف تقدمت بها عائلة الضحية لدى مصالح الدرك الملكي بأولاد الطيب بضواحي فاس.

وأوضح أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن هذه القضية يشتبه في ارتباطها بتصفية حسابات بين أشخاص ينشطون في إطار شبكات الاتجار في مخدر الكوكايين.