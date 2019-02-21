البولماني يكشف أعلى أجر تلقاه: ملايين مقابل ساعة غناء واحدة.. ويؤكد: “نقدر نخدم فابور”! – فيديو

كشف الفنان يونس البولماني، لـ”اليوم24″، أن أعلى أجر تلقاه بعد الشهرة الواسعة، هو 7 مليون سنتيم مقابل ساعة غناء واحدة.

وأبرز البولماني، في حديثه مع “اليوم24″، أنه يستجيب للغناء من دون مقابل إذا كان ذلك يندرج في إطار الخير، مثلما كان في العرس، الذي قدم فيه أغنيته “حتى لقيت لي تبغيني”، التي عرفت انتشارا واسعا على المستوى الوطني، وبلغ صداها خارج أرض المغرب.

وأصبح يونس البولماني من بين الفنانين المطلوبين في حفلات للقاء الجمهور خارج أرض الوطن، خصوصا في أوربا، وانتهى، أخيرا، من جولة زار فيها عددا من الدول.