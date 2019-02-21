إطلاق حملة تحسيسية حول الصحة البصرية للسائقين.. كشوفات مجانية على الطريق – فيديو

فيديو: عبد الله آيت شريف

أطلقت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير عملية تحسيسية صحية لفائدة السائقين، بهدف الحد من حوادث السير، التي يكون ضعف البصر سببا في عدد كبير منها، سنويا.

وشهدت محطة الاستراحة في بوزنيقة على الطريق السيار الرباط – الدارالبيضاء، صباح اليوم الخميس، إطلاق حملة طبية، موجهة إلى السائقين، ستمكنهم من الكشف عن قدراتهم البصرية، وقياسها، وهي الحملة، التي ستمتد لأيام، وتنظم بشكل مجاني.

وتأتي الحملة بشراكة مع عدد من النظاراتيين من مختلف جهات المملكة، فيما سيتم تعميم الحملة، خلال الايام المقبلة، على محاور طرقية أخرى.

ووفقا لقانون السير، فإن السائقين، سواء أكانوا مهنيين، أو ذاتيين، ملزمون بإجراء فحوصات طبية دورية متعلقة بقدرتهم البدنية، والعقلية، والحسية، وهي الفحوصات، التي تشتد ضرورتها مع تقدم العمر.

منير الغيساسي، النظاراتي، المشارك في الحملة أكد أن ضعف البصر إلى جانب الإفراط في السرعة يشكلان أحد الأسباب الكبرى، التي تقف وراء حوادث السير، مشددا على ضرورة إجراء فحوصات دورية، خصوصا لدى السائقين المهنيين.

جدير بالذكر أن العملية جاءت ضمن القافلة المتنقلة للسلامة الطرقية، والتي تنظمها اللجنة الوطنية، بمشاركة كاتب الدولة، المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، ورئيس اللجنة ناصر بولعجول، وعدد من المسؤولين المركزيين.