القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهر استطلاعان للرأي العام الإسرائيلي، نشرا مساء اليوم، الخميس، تفوقًا ملحوظًا لتحالف حزب "مناعة لإسرائيل"، برئاسة بيني غانتس، وحزب "يش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، على الليكود بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بفارق يتراوح من 6 حتى 10 مقاعد، ما يعزز فرص التحالف المسمى "أزرق أبيض"، بتشكيل الحكومة المقبلة. يتبع...

كانت هذه تفاصيل خبر تحالف غانتس - لبيد يتفوق على الليكود بـ6 - 10 مقاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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