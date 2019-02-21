في باريس... "البريك دانس" رياضة أولمبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سيصبح "البريك دانس" (رياضة التكسير)، رياضة أولمبية اعتبارا من 2024، إذا دعمت اللجنة الأولمبية الدولية مقترحا تقدم به منظمو أولمبياد باريس، بإدراج أربع ألعاب جديدة.

وقالت لجنة تنظيم أولمبياد باريس 2024، اليوم الخميس، إن ضم الرياضات الأربع المقترحة والتي تشمل أيضا ركوب الأمواج والتزلج على الألواح والتسلق الرياضي، سيعكس شخصية العاصمة الفرنسية، ويساعد في نقل الألعاب الأولمبية إلى خارج حدود الملاعب إلى الشوارع.

وقال المنظمون إنهم راغبون في تنظيم دورة أولمبية "مواكبة للعصر وتلهم جمهورا جديدا وتجذب الشبان... وبحيث يمكن ممارسة الألعاب في أي مكان وفي أي وقت في الحضر أو غيره من الأماكن".

وسيظهر ركوب الأمواج والتزلج على الألواح والتسلق الرياضي لأول مرة في دورة طوكيو الأولمبية في 2020.

وبموجب قواعد اللجنة الأولمبية الدولية الجديدة التي ستطبق لأول مرة في أولمبياد طوكيو، يمكن للمدن المستضيفة اختيار عدد من الألعاب واقتراح إدراجها إذا كانت شائعة في البلد صاحب الضيافة وتضيف جاذبية إلى الأولمبياد.

ويجب أن تصادق اللجنة الأولمبية الدولية على المقترحات الفرنسية قبل أن تتم إضافة تلك الألعاب رسميا لبرنامج أولمبياد باريس.