عملية جراحية ناجحة في القلب للألماني خضيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، نجاح العملية الجراحية التي أجراها لاعب كرة القدم الألماني، سامي خضيرة.
وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "نجحت العملية الجراحية التي أجراها لاعب الوسط الألماني سامي خضيرة، اليوم لاستئصال التركيز الأذيني في عدم انتظام ضربات القلب".
وأضاف البيان: "تمت العملية تحت إشراف البروفيسور فيورينزو جايتا، بمركز اليوفي الطبي".
وأفاد النادي، أن خضيرة سيتمكن من استئناف نشاطه الكروي بعد حوالي شهر، عقب فترة النقاهة.
ولعب خضيرة (31 عامًا)، 15 مباراة فقط مع يوفنتوس خلال الموسم الحالي، بسبب الاصابات المتكررة.
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