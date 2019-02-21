"مسيرات العودة بغزة ستكون فارقة الجمعة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال القيادي في حركة "حماس"، حسام بدران، إن الجمعة، سيكون يومًا مميزا في "مسيرات العودة" على الحدود الشرقية لقطاع غزة، و"النفير في القدس والضفة".

وأضاف بدران، في تغريده له على "تويتر"، الخميس: "القدس كلها ككل فلسطين حق حصري لنا، لن نفرط أو نبيع ولن نهادن أو نساوم، صوت الشعب أعلى وأكبر من كل كلام الساسة والقادة".

وتابع: "واهم المحتل إذا ظن أن شعبنا لن يتحرك دفاعا عن المسجد الأقصى رغم تعقيدات الوضع الداخلي الفلسطيني، شعبنا أكبر من كل العقبات وأقوى من كل التحديات".

ومساء الأحد الماضي، وضعت الشرطة الإسرائيلية، سلاسل على باب الرحمة، بالمسجد الأقصى، ما تسبب باحتجاجات فلسطينية واسعة قبل أن تزيلها الثلاثاء.

ويشارك فلسطينيون، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، منذ أواخر مارس/آذار 2018، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة آلاف بجروح مختلفة.

وتقود مصر والأمم المتحدة وقطر، مشاورات منذ عدة أشهر، للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل بغزة وإسرائيل، تستند على تخفيف الحصار المفروض على القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون قرب الحدود.