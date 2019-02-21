مقتل 14 مدنيًا بتفجير مفخخة في شرق سورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 20 شخصًا على الأقل، اليوم الخميس، جراء تفجير سيارة مفخخة في شرق سورية، استهدف شاحنة تقل عمالًا من حقل العمر النفطي، بمواكبة "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واتهمت "قوات سورية الديمقراطية"، التي تحاصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، حاليًا في مساحة تقدر بنصف كيلومتر مربع في المنطقة ذاتها، "خلايا" تابعة للمتشددين، بالوقوف خلف الهجوم، وفق ما أفاد متحدث باسمها لوكالة "فرانس برس".

وأحصى المرصد مقتل 14 مدنيًا من عمال حقل العمر، بالإضافة إلى ستة من عناصر "قوات سورية الديمقراطية"، جراء تفجير سيارة مفخخة استهدفتهم لدى مرورهم في بلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي.