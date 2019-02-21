شكرا لقرائتكم خبر عن قبل وصول المساعدات .. «مادورو» يغلق الحدود والان نبدء بالتفاصيل
وقال مادورو خلال اجتماع مع القيادة العسكرية العليا "قررت أنه اعتبارا من الساعة 20,00 (00,00 ت غ) الخميس ستبقى الحدود البرية مع البرازيل مغلقة كليا حتى اشعار آخر".
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