شكرا لقرائتكم خبر عن قبل وصول المساعدات .. «مادورو» يغلق الحدود والان نبدء بالتفاصيل

قرر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، اليوم الإغلاق الكامل للحدود البرية مع البرازيل، وذلك قبل يومين على الموعد الذي حدده المعارض خوان غوايدو لادخال المساعدات الإنسانية إلى البلاد.

وقال مادورو خلال اجتماع مع القيادة العسكرية العليا "قررت أنه اعتبارا من الساعة 20,00 (00,00 ت غ) الخميس ستبقى الحدود البرية مع البرازيل مغلقة كليا حتى اشعار آخر".