انتاج النفط الأمريكي يسجل مستوى قياسيا جديدا عند 12 مليون ب/ي

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أظهرت بيانات نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس أن انتاج الولايات المتحدة من النفط الخام سجل الأسبوع الماضي مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند 12 مليون برميل يوميا.
وأشارت البيانات أيضا إلى أن صادرات الخام الأمريكي قفزت 1.2 مليون برميل يوميا إلى 3.6 مليون برميل يوميا، محطما الرقم القياسي السابق البالغ 3 ملايين برميل يوميا الذي سجلته في يونيو حزيران 2018.
وتظهر بيانات إدارة المعلومات أن مخزونات نواتج التقطير هبطت إلى 138.6 مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2017.
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