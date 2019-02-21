الربيعة يستعرض المشروعات الغذائية مع محافظ صنعاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة بمقر المركز بالرياض أمس، آخر المستجدات في المشروعات الصحية والغذائية والإيوائية، مع محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف، واطلع على الجهود المبذولة.

وقدم المحافظ الشكر للمملكة ممثلة بالمركز على خدماته الجليلة التي يقدمها في شتى المجالات للتخفيف من معاناة سكان صنعاء والشعب اليمني عموما، خلال الأزمة الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.

وفي الإطار نفسه واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم العلاج لمرضى ومصابي العيون في الداخل اليمني، حيث تم علاج 180 حالة مرضية تنوعت إصاباتهم في مقدمة العين أو الشبكية في محافظتي عدن والمكلا.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم، أنه امتدادا للمشاريع الطبية التي يمولها المركز في اليمن وقع عقد طبي لعلاج مرضى ومصابي العيون في يناير 2019 ليستفيد منه 500 مريض ومصاب يمني بمبلغ وقدره 500.000 دولار أمريكي.