محامي رزاق متهم بغسيل الأموال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سنغافورة

اتهم محامي رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق أمس بغسل الأموال، في حملة واسعة النطاق ضد من يشتبه بتورطهم في جرائم مرتبطة بالصندوق السيادي الماليزي المحاط بالفضائح.

ويخضع الصندوق لتحقيق دولي يشمل عدة بلدان، من بينها سنغافورة والولايات المتحدة وسويسرا، بسبب الشكوك في أنه تم اختلاس مليارات الدولارات من جانب مسؤولين ماليزيين رفيعي المستوى من بينهم نجيب، واتهم المحامي هافاريزام هارون بتهمتي غسل أموال، وفقا لوثائق اتهام اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية.

وجاءت التهم الموجهة ضد هافاريزام نتيجة لما تردد عن عمليات إيداع أجراها ويعتقد أنها لأموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة يبلغ إجماليها 6ر3 ملايين دولار أمريكي، من خلال شيكات للبنك الخاص بمكتب المحاماة.