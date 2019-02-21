مهاتير: نحن ضحية توتر واشنطن وبكين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ كوالالمبور قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد «إن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين يؤثر بالفعل على بلاده». وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أمس أن رئيس الوزراء الماليزي سيزور الصين في أبريل المقبل، وأضافت أنه سيركز خلال الزيارة على مبادرة «الحزام والطريق» التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج عام 2013، وتهدف لتطوير وإنشاء طرق وممرات تجارية تربط أكثر من 60 بلدا.



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