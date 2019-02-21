شكرا لقرائتكم الجيش الليبي يسيطر على حقل الفيل لإنتاج الغاز الطبيعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر "العربية" في ليبيا أن الجيش الليبي سيطر اليوم الخميس على حقل الفيل لإنتاج الغاز الطبيعي الواقع في حوض مرزق.

وأعلنت غرفة عمليات الكرامة، أن القوات المسلحة بسطت سيطرتها على الحقل سلميًا، وتقوم في هذه الأثناء بتأمينه تمهيدا لتسليمه إلى حرس المنشآت النفطية.

وتتولى إدارة كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية وينتج 70 ألف برميل يوميًا قبل إغلاقه في نوفمبر 2018.

وكان الجيش الوطني الليبي، قد أعلن الأحد، أنه يخوض معارك عنيفة قرب حقل "الفيل" النفطي جنوب غرب ليبيا، وسط أنباء عن تحقيقه تقدما، هو الأكبر منذ بدء عملياته العسكرية بالجنوب.

وأكدت "كتيبة طارق بن زياد المقاتلة" التابعة للجيش الليبي، في بيان لها، أن "القوات المسلحة تتقدم بخطى ثابتة نحو مواقع الجماعات المتطرفة".