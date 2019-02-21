"طلاب من أجل مصر" تنظم فعاليات وندوات ونشاط مكثف داخل الجامعات وخارجها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بالتنسيق مع إدارة رعاية شباب بجامعة المنوفية، حملة بعنوان "هنجملها" تتضمن القيام ببعض الأعمال التشجير بالطرقات وأمام المبانى بمختلف كليات الجامعة بمشاركة "100"طالب وطالبة.

كما قامت أسرة طلاب من أجل مصر، بكلية التجارة بجامعة القاهرة بتنظيم ندوة بعنوان "الدولة المصرية وتمكن الشباب" وذلك يوم الاثنين الماضى وتحدث فيها الدكتور محمود عبده أحمد وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطلاب.

كما نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الزقازيق بالتنسيق مع إدارة رعاية الشباب عدة دورات فعاليات المهرجان للجولة بالجامعة بمشاركة "2000" طالب وطالبة وتضمنت الفعاليات تقديم بعض الفقرات الفنية والترفيهية من تقديم الطلاب وذلك فى اطار زيادة الوعى الثقافى والاجتماعى لدى الطلاب، وفى كلية الزراعة قامت الأسرة بالبدء فى تنظيم فاعليات الدورة التدريبية بعنوان " تفعيل وإدارة وتنسيق المنزل الريفى" خلال الفترة من 17 إلى 20 الجارى بمشاركة حوالى 500 طالب وطالبة وحضور بعض الأسر الريفية بمختلف القرى بمحافظة الشرقية.

كما قامت أسرة طلاب من أجل مصر بالتنسيق مع مسئولى كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق بعقد دورات تدربيبة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الفترة من 16 إلى 28 فبراير الجارى بإحدى قاعات الكلية، فيما قامت الأسرة بكلية العلوم جامعة المنوفية بتنظيم حفلا فنيا لطلاب الفرقة النهائية بمشاركة ما يقرب من 60 طالبا وطالبة وتم فيها توزيع الهدايا على المشاركين، كما نظمت الأسر فى كلية الاداب حفلا لاستقبال الطلاب فى الترم الثانى.

قام أعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة المنصورة تنظيم حفل استقبال للطلاب بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني يوم 19 الجاري بساحة الحرم الجامعي يتخلله تنظيم بعض المسابقات الفنية والدينية.

فيما نظمت إدارة جامعة السويس بالتنسيق مع أعضاء "طلاب من أجل مصر" ندوة تثقيفية بعنوان "دور التعاون الدولي في رفع تصنيف الجامعات المصرية عالمياً مع الحفاظ علي الأمن القومي المصري" يوم 18 الجارحي باحدي القاعات بالكلية تحدث خلالها السادة السفير حمدي سند لوزة مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية اللواء هشام الحلبي مستشار باكاديمية ناصر العسكرية، والدكتور إسلام أبو المجد مستشار وزير التعليم العالي للشئون الإفريقية بمشاركة عدد 150 من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

كما قام أعضاء "طلاب من أجل مصر" بجامعة السويس حفل استقبال للطلاب بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني بمشاركة حوالي 700 طالب وطالبة بمشاركة رئيس الجامعة تم خلاله تنظيم بعض المسابقات الفنية والرياضية وذلك في إطار تفعيل الأنشطة الطلابية.

ونظم أعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة سوهاج مبادرة بعنوان "جامعتنا أحلي بينا" اعتباراً من يوم 19 الجاري ولمدة أسبوع تتضمن قيام أعضاء الأسرة بالمشاركة في أعمال النظافة والزراعة.. وكذا رسم بعض اللوحات الجدراية علي مباني وأسوار الجامعة بمشاركة حوالي 200 طالب وطالبة.

وأقام أعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة المنوفية ندوة توعوية لتعريف الطلاب، بقواعد الإسعافات الأولية باحدي القاعات بكلية الزراعة بحضور حوالي 60 طالب وطالية بمختلف الكليات.. وذلك في اطار تفعيل الأنشطة الخدمية لأعضاء الأسرة.

فيما قام اعضاء اسرة "طلاب من أجل مصر" بكلية الطب البيطري بجامعة السادات بالمنوفية بتنظيم لجان استقبال الطلاب بساحة الحرم الجامعي لتهينئتهم بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني تخلله تقديم بعض الهدايا الرمزية للطلاب وتنظيم بعض الفقرات الرياضية والفنية بمشاركة حوالي 100 طالب وطالبة.

كما قام أعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر" بكلية الطب بجامعة السويس ندوة طبية بعنوان الكشف المبكر عن مرض السكر والضغط بمشاركة حوالي 75 طالب وطالبة.

بينما قام أعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر" بكلية التربية النوعية بجامعة دمياط لجان استقبال للطلاب بساحة الكلية لتهنئتهم بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثانى تخلله تقديم بعض الهدايا الرمزية للطلاب وتنظيم بعض الفقرات الرياضية والفنية والثقافية بمشاركة حوالى 300 طالب وطالبة.

ونظمت أعضاء طلاب جامعة كفر الشيخ حفل استقبال بساحة الحرم الجامعى لهنئة الطلاب ببدء الفصل الدراسى الثانى بمشاركة "50" طالبا وطالبة تم توزيع الهدايا الرمزية للطلاب.