رسميا.. التربية والتعليم تعلن موعد امتحانات الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين
تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، حيث انتهت الوزارة، من وضع التصور المقترح لجدول امتحانات الثانوية العامة للعادم الدراسى 2018/2019، وتم وضعه على موقع الوزارة لتلقى الآراء والمقترحات.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن وضع التصور لمقترح جدول الامتحانات يأتى فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة الاستعداد بشكل جيد ومبكر لعقد امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.
وقالت الوزارة، إنه تم عرض...
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