مادورو: قررنا إغلاق حدود فنزويلا مع البرازيل وندرس إمكانية إغلاقها مع كولومبيا

أعلن الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، "أنّنا قرّرنا إغلاق حدود ​فنزويلا​ البرية مع ​البرازيل​ بشكل كامل حتّى إشعار آخر"، مشدّدًا على أنّ "الرئيس الكولومبي مسؤول عن أي أعمال عنف تقع على الحدود".

ولفت إلى أنّ "ندائي للعسكريين الكولومبيين أن يرفضوا المواجهة ضدّ فنزويلا"، مبيّنًأ "أنّنا ندرس حاليًّا إمكانية إقفال الحدود مع ​كولومبيا​".