الجيش الليبي يسيطر على حفل الفيل جنوب غرب ليبيا

أعلن الجيش الليبي، في بيان، أن قواته بسطت سيطرتها سلميا على حقل الفيل، جنوب غرب مدينة سبها الواقعة جنوب غرب البلاد، مشيراً إلى أن القوات تقوم بتأمينه تمهيدا لتسليمه الى حرس المنشآت النفطية.
وكان الجيش الليبي قد أعلن يوم 11 شباط الحالي تسلمه حقل الشرارة النفطي دون قتال بعد التوصل لاتفاق مع القوة التي كانت تحرسه.
وبعد ذلك أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها ملتزمة بالاستئناف السريع لإنتاج النفط في حقل الشرارة لكن بعد ضمان سلامة العاملين.
وكان آمر جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة اللواء ناجي المغربي قد أعلن أن إدارته تسلمت بشكل رسمي مهام تأمين وحراسة حقل الشرارة النفطي في الجنوب من القيادات العسكرية الموجودة هناك.
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