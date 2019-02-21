المستقبل: نشعر بعملية غدر سياسية وخلفية قرار المجلس الدستوري سياسية وكيدية

أعربت "كتلة المستقبل"، عن أسفها لـ"قرار المجلس الدستوري بحقّ النائبة ديما جمالي الّذي جاء على خلفية سياسية وكيدية بامتياز"، مشدّدةً على "أنّنا نشعر بعملية غدر سياسية استهدفت الكتلة ورئيس الحكومة سعد الحريري شخصيًّا".
وأكّدت في بيان، عقب اجتماع أعضائها، أنّ "أساليب الطعن بالظهر لن تثنينا عن قرارنا بوجوب حماية المجلس الدستوري من الدخلاء"، داعيةً إلى أن "تكون الانتخابات الفرعية ردًّا صارخًا لإعلان من يمثّل المدينة تحت قبة المجلس النيابي".
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