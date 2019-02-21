أوقفت دورية من شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي في بلدة راشيا الفخار - قضاء حاصبيا، كلًّا من اللبنانيين "م. ن. أ"، "أ. م. ك"، "ع. ف. أ" و"ع. ر. م"، على خلفية تعاطي المخدرات نوع حشيشة الكيف.
وتمّ تسليمهم جميعًا إلى مخفر قوى الأمن في راشي، للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني بناء لإشارة القضاء المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر شعبة المعلومات أوقفت 4 أشخاص في راشيا الفخار لتعاطيهم المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.