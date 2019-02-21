البطريرك يوحنا العاشر ترأس لقاء تشاوريا لمطارنة الطائفة في البلمند

ترأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ​يوحنا العاشر​، لقاء تشاوريًا دُعي إليه مطارنة وأساقفة ​الكرسي الأنطاكي​ في الوطن والانتشار، في معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي في البلمند.

وتناول اللقاء عددًا من القضايا الكنسية الّتي تخصّ العائلة المسيحية، والّتي ستُطرح أمام الدورة المجمعية المقبلة، بالإضافة إلى قضايا الشأن العام الّتي تواجهها أبرشيات الوطن والانتشار الأنطاكي.

حضر اللقاء المطارنة: ​الياس عودة​ (بيروت)، ​الياس كفوري​ (صور وصيدا)، ​سابا اسبر​ (حوران)، جورج أبو زخم (حمص)، سلوان موسي (جبل لبنان)، ​أفرام كرياكوس​ (طرابلس)، إغناطيوس الحوشي (فرنسا)، اسحق بركات (ألمانيا)، ​أنطونيوس الصوري​ (زحلة وبعلبك)، أثناسيوس فهد (اللاذقية) ويعقوب الخوري (الأرجنتين) والأساقفة ديمتري شربك، إيليا طعمة وقيس صادق.