أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأنّ "مندوبي ​وزارة الاقتصاد​ في ​الجنوب​، بمؤازرة من قوة من مكتب صيدا في المديرية الإقليمية ل​أمن الدولة​ في الجنوب، صادروا في منطقة الحسبة، كمية كبيرة من المعكرونة من ماركة "باريلا" مصدرها ​تركيا​ وعليها كتابات باللغة العبرية".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مندوبو وزارة الاقتصاد صادروا في الحسبة كمية من المعكرونة عليها كتابات عبرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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