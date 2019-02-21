أبو فاعور: زيارة الغريب إلى سوريا شخصية ولا تلزم مجلس الوزراء بأي أمر

أكد وزير الصناعة وائل أبو فاعور أن "أي زيارة يجب أن تحظى بموافقة مجلس الوزراء أو تكليف من مجلس الوزراء".
وفي حديث لقناة "الحدث"، لفت إلى أن "زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى سوريا حصلت من دون موافقة مجلس الوزراء ودون تكليفه أو علمه وهي بالتالي زيارة شخصية سياسية من جهة حليفة للنظام السوري ولا تلزم مجلس الوزراء بأي أمر".
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