القبض على سائق متهم بمحاولة اغتصاب طالبة بمدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على سائق توك توك؛ لاتهامه بمحاولة التعدي على طالبة جنسيا في مدينة بدر بالقاهرة الجديدة.
تلقى قسم شرطة بدر بلاغا من الأهالي بشروع سائق توك توك في اغتصاب الطالبة "أسماء"، 16 سنة، أثناء توصيلها لدى عودتها من المدرسة، وبينت التحريات أن المتهم "محمود. س"، أشهر سلاحا أبيض في وجهها وتحرش بها.
واستغاثت الطالبة بالأهالي الذين تمكنوا من ضبط المتهم، وتم تسليمه لرجال الشرطة، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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