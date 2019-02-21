محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبو سالم:

تفقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية موقع حريق مخزن للبويات في شارع الصفا المتفرع من شارع محمود شاهين بالبر الشرقي لمدينة شبين الكوم.

وانتقل المحافظ إلى موقع الحادث، يرافقه اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد، ورئيس حي شرق شبين الكوم وقيادات مديرية الأمن والحماية المدنية، لتفقد أعمال إزالة آثار الحادث، ومتابعة تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

من جانبه أفاد مدير الحماية المدنية، أنه عقب نشوب الحريق جرى الدفع بـ15 سيارة إطفاء متعددة الأغراض، كما دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيارات مياه لاستخدامها في عملية الإطفاء والتبريد.

كما أفادت هيئة الإسعاف، أنه جرى نقل 5 أشخاص أصيبوا بحالات اختناق إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، وجرى إسعاف 4 حالات في موقع الحادث.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. 15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق في "مخزن للبويات" بالمنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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